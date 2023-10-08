Эмил Райкович после победы над «Зенитом»: «Ничего не было понятно вплоть до самого конца»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после гостевой победы над «Зенитом» (80:76) отметил, что интрига сохранялась до самого конца.

«Думаю, это была хорошая игра для болельщиков, как и все матчи между ЦСКА и «Зенитом». В этой игре ничего не было понятно вплоть до самого конца, к счастью, в итоге мы победили. Спасибо моим игрокам, которые придерживались плана вплоть до самого конца.

Думаю, что хорошо сыграли в защите, ограничили пик-н-роллы Эртеля и Фрэйзера. Во второй половине Эртель вернул «Зенит» в игру, но наши игроки провели концовку лучше и заслуженно выиграли», – сказал Райкович.

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1 комментарий

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Vagner01
Где молодцы там молодцы! С победой!
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