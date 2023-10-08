Сергей Елевич о матче «Зенит» – ЦСКА: «Будет равная и упорная борьба. Армейцев почему‑то сейчас недооценивают»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич не видит явного фаворита в матче Лиги ВТБ «Зенит» – .

«По своему составу, конечно, большое впечатление производит «Зенит». Но вот с «Уралмашем» сыграли неудачно (70:75), затем выиграли у «Самары» (84:76). Тем не менее я вижу, что «Зенит» в этом сезоне замахнулся на очень серьезные успехи.

ЦСКА почему‑то сейчас как‑то недооценивают. Но это неправильно. Это один из лучших клубов в Европе. Все равно, несмотря на все трудности, у них хорошая форма поведения, армейцы всегда амбициозны и знают, чего хотят.

А как будет проходить игра, трудно сказать. Очень сложно здесь кому‑то отдать предпочтение. Но совершенно однозначно, что такого, что кто‑то о кого‑то будет вытирать ноги, здесь не будет. Будет равная и упорная борьба. Думаю, команды покажут интересный баскетбол, – сказал Елевич «Матч ТВ».

«Зенит» сыграет с ЦСКА сегодня в 16:00 по московскому времени.

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