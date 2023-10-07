Трент Фрэйзер о матче против ЦСКА: «Должны бороться все 40 минут, чтобы победить»
Защитник «Зенита» Трент Фрэйзер поделился ожиданиями от завтрашней встречи с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.
«Знаем, что каждый раз, когда играем с ЦСКА, у них отличный состав, без разницы, меняют они игроков или нет, команда все равно сильная.
Завтра вечером к нам приедет большой баскетбольный клуб. Мы подготовились к физически непростой битве на протяжении всех четырех четвертей, и надо просто настроиться на то, что все 40 минут мы должны бороться, чтобы победить.
Аншлаг? Конечно, всегда приятно играть в переполненной арене. Это придает нашей команде дополнительную энергию — и в защите, и в нападении. Иметь за нашими спинами наших болельщиков — это чувствуется, будто бы они с нами на паркете. Приятное чувство, что мы не одни и знаем, что вся арена за нас», – сказал Фрэйзер.
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