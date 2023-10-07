Трент Фрэйзер о матче против ЦСКА: «Должны бороться все 40 минут, чтобы победить»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Трент Фрэйзер Баскетбол

Защитник «Зенита» Трент Фрэйзер поделился ожиданиями от завтрашней встречи с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

«Знаем, что каждый раз, когда играем с ЦСКА, у них отличный состав, без разницы, меняют они игроков или нет, команда все равно сильная.

Завтра вечером к нам приедет большой баскетбольный клуб. Мы подготовились к физически непростой битве на протяжении всех четырех четвертей, и надо просто настроиться на то, что все 40 минут мы должны бороться, чтобы победить.

Аншлаг? Конечно, всегда приятно играть в переполненной арене. Это придает нашей команде дополнительную энергию — и в защите, и в нападении. Иметь за нашими спинами наших болельщиков — это чувствуется, будто бы они с нами на паркете. Приятное чувство, что мы не одни и знаем, что вся арена за нас», – сказал Фрэйзер.

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий