Трент Фрэйзер о матче против ЦСКА: «Должны бороться все 40 минут, чтобы победить»

Защитник « » поделился ожиданиями от завтрашней встречи с в рамках Единой лиги ВТБ.

«Знаем, что каждый раз, когда играем с ЦСКА, у них отличный состав, без разницы, меняют они игроков или нет, команда все равно сильная.

Завтра вечером к нам приедет большой баскетбольный клуб. Мы подготовились к физически непростой битве на протяжении всех четырех четвертей, и надо просто настроиться на то, что все 40 минут мы должны бороться, чтобы победить.

Аншлаг? Конечно, всегда приятно играть в переполненной арене. Это придает нашей команде дополнительную энергию — и в защите, и в нападении. Иметь за нашими спинами наших болельщиков — это чувствуется, будто бы они с нами на паркете. Приятное чувство, что мы не одни и знаем, что вся арена за нас», – сказал Фрэйзер.

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