Желько Обрадович во время тайм-аута «Партизана»: «Вы актеры, а не чертовы игроки»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Желимир Обрадович Партизан Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович дал волю эмоциям во время тайм-аута команды по ходу стартового матча нового сезона Евролиги с «Маккаби» (81:96).

«Соперник отрабатывает в защите. В этом разница – они отрабатывают, они сражаются. Они сражаются! А вы актеры, не игроки, вы не чертовы игроки.

В следующем владении сражайтесь в защите до самого конца. До самого конца!» – прокричал Обрадович.

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