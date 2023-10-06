Желько Обрадович во время тайм-аута «Партизана»: «Вы актеры, а не чертовы игроки»

Главный тренер « » Желько Обрадович дал волю эмоциям во время тайм-аута команды по ходу стартового матча нового сезона с « » (81:96).

«Соперник отрабатывает в защите. В этом разница – они отрабатывают, они сражаются. Они сражаются! А вы актеры, не игроки, вы не чертовы игроки.

В следующем владении сражайтесь в защите до самого конца. До самого конца!» – прокричал Обрадович.

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