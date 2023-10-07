Якоб Чебашек: «С каждой неделей «Минск» становится все сильнее и сильнее»

Форвард « » Якоб Чебашек рассказал о состоянии команды перед выездным матчем Лиги ВТБ против « ».

«Мы направляемся на игру с «Енисеем», чтобы одержать нашу первую победу в новом сезоне лиги ВТБ. Думаю, у нас хорошие шансы. Наша цель – бороться все 40 минут и сосредоточиться на том, к чему нас готовил тренерский штаб.

Пока что я и правда хорошо себя чувствую в Минске с командой. Думаю, с каждой неделей мы становимся все сильнее и сильнее», – считает Чебашек.

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