Эмил Райкович: «В последней четверти пропустили 27 очков. Есть над чем поработать»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович остался недоволен игрой своей команды в защите в четвертой четверти матча против «Енисея» (73:64).

«Хочу поздравить обе команды, особенно « », который сражался до конца.

Старались использовать большую ротацию. Могу сказать, что на протяжении трех четвертей хорошо оборонялись, в отличие от последней, в которой пропустили 27 очков. Это немного испортило впечатление. Есть над чем поработать», – сказал тренер.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6