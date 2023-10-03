Йовица Арсич: «ЦСКА доминировал на подборе на обеих половинах площадки»

Главный тренер « » Йовица Арсич заявил, что ЦСКА был намного лучше и одержал заслуженную победу в матче Лиги ВТБ (73:64).

«Поздравляю ЦСКА, они играли гораздо сильнее, намного лучше оборонялись. У нас были проблемы и с движением мяча, и с подборами на своем щите. Они доминировали на подборе на обеих половинах площадки и победили легко. Может, разница и не так велика, но соперники были намного лучше.

У нас еще остаются проблемы, хотелось бы более согласованно и быстро действовать в защите, находить хорошие броски. У нас полностью новая команда, с каждым матчем становимся все лучше, но этого пока недостаточно, чтобы побеждать в такой сильной лиге. Надеюсь, в следующем матче увидим лучшее лицо «Енисея», – сказал Арсич.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6