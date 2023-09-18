Адам Сильвер о борьбе с распределением нагрузки: «Если баскетболист здоров, то должен играть»
Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о сути процесса, когда лига урезала клубам возможности по предоставлению отдыха игрокам.
«Это делается для болельщиков. Мы позволили зайти этой истории с распределением нагрузки слишком далеко. Это признание того, что мы немного упустили ситуацию.
Все это не означает, что мы пытаемся вернуть время назад, что баскетболисты будут играть с травмами и не нуждаются в отдыхе. Но мы хотим заложить принцип в нашей лиге, что если игрок здоров, то должен играть.
Мы демонстрируем измененный подход к укреплению представления о том, что наш чемпионат состоит из 82 игр», – заявил Сильвер.
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Но нет же, средняя стата от этого уменьшится) Они хотят играть по 40 минут, но пропускать игры - чтобы стата была хорошая. Больно жирно.