Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о сути процесса, когда лига урезала клубам возможности по предоставлению отдыха игрокам.

«Это делается для болельщиков. Мы позволили зайти этой истории с распределением нагрузки слишком далеко. Это признание того, что мы немного упустили ситуацию.

Все это не означает, что мы пытаемся вернуть время назад, что баскетболисты будут играть с травмами и не нуждаются в отдыхе. Но мы хотим заложить принцип в нашей лиге, что если игрок здоров, то должен играть.

Мы демонстрируем измененный подход к укреплению представления о том, что наш чемпионат состоит из 82 игр», – заявил Сильвер.

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