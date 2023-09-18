Адам Сильвер о борьбе с распределением нагрузки: «Если баскетболист здоров, то должен играть»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о сути процесса, когда лига урезала клубам возможности по предоставлению отдыха игрокам.

«Это делается для болельщиков. Мы позволили зайти этой истории с распределением нагрузки слишком далеко. Это признание того, что мы немного упустили ситуацию.

Все это не означает, что мы пытаемся вернуть время назад, что баскетболисты будут играть с травмами и не нуждаются в отдыхе. Но мы хотим заложить принцип в нашей лиге, что если игрок здоров, то должен играть.

Мы демонстрируем измененный подход к укреплению представления о том, что наш чемпионат состоит из 82 игр», – заявил Сильвер.

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5 комментариев

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gangstarr
Ответ Биомеханоид
Неприятно, конечно, когда звёзды матчи пропускают. Но, наверное, решать должен такие вещи тот, кто з/п им платит.
Так лиге и платит, потолок а соответственно и зп зависит от доходов лиги, а не условного Балмера который владеет франшизой
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Дмитрий Белов
К этим дням не от хорошей жизни вроде как пришли, а от нарастающего травматизма. Как-бы это "если здоров..." Не стало ещё короче.
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Вадим Сидоров
Или если твой ведущий игрок подустал, пусть в следующей игре проведёт на паркете 20 минут
Но нет же, средняя стата от этого уменьшится) Они хотят играть по 40 минут, но пропускать игры - чтобы стата была хорошая. Больно жирно.
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Биомеханоид
Ответ gangstarr
Так лиге и платит, потолок а соответственно и зп зависит от доходов лиги, а не условного Балмера который владеет франшизой
Ну я не спец, на потоке Балмер же сидит и распределяет?
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