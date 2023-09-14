Адам Сильвер: «Распределение нагрузки уже становится частью игрового процесса в НБА – и мы пытаемся это изменить. Нельзя подводить болельщиков»

НБА утвердила новые правила, касающиеся распределения нагрузки звездных игроков.

Комиссионер Адам Сильвер дал свой комментарий по новой политике лиги.

«Новые правила – это признание того, что мы немного отвлеклись от этой темы, особенно когда мы видим молодых, здоровых игроков, которые получают отдых. Это становится, возможно, даже более существенным понятием в лиге, чем необходимый отдых – или это уже просто становится частью игрового процесса в НБА, когда ты отдыхаешь в определенные дни – и это то, от чего мы пытаемся отойти.

Мы пытаемся разобраться с некоторыми наиболее вопиющими примерами. Когда несколько звездных игроков, здоровых игроков, не выходят на площадку в один и тот же вечер. Мы подводим болельщиков, мы подводим наших партнеров, поступая таким образом», – сказал Сильвер.

По определению НБА, звездным игроком считается тот, кто в любом из трех предыдущих сезонов попадал на Матч всех звезд или в символические пятерки.

В общей сложности новые правила затронут 25 команд и 50 игроков (почти 11% лиги). В пятнадцати командах есть минимум по два игрока, попадающих под критерии.

Перемен! «Детройт»

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал