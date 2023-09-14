Адам Сильвер: «Распределение нагрузки уже становится частью игрового процесса в НБА – и мы пытаемся это изменить. Нельзя подводить болельщиков»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА утвердила новые правила, касающиеся распределения нагрузки звездных игроков.

Комиссионер Адам Сильвер дал свой комментарий по новой политике лиги.

«Новые правила – это признание того, что мы немного отвлеклись от этой темы, особенно когда мы видим молодых, здоровых игроков, которые получают отдых. Это становится, возможно, даже более существенным понятием в лиге, чем необходимый отдых – или это уже просто становится частью игрового процесса в НБА, когда ты отдыхаешь в определенные дни – и это то, от чего мы пытаемся отойти.

Мы пытаемся разобраться с некоторыми наиболее вопиющими примерами. Когда несколько звездных игроков, здоровых игроков, не выходят на площадку в один и тот же вечер. Мы подводим болельщиков, мы подводим наших партнеров, поступая таким образом», – сказал Сильвер.

По определению НБА, звездным игроком считается тот, кто в любом из трех предыдущих сезонов попадал на Матч всех звезд или в символические пятерки.

В общей сложности новые правила затронут 25 команд и 50 игроков (почти 11% лиги). В пятнадцати командах есть минимум по два игрока, попадающих под критерии.

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3 комментария

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TurboMen
сделать зарплаты от количества игр - вот уж даже хромой и больной будет играть! Просто есть у тебя 50 лямов и 82 игры, делишь одно на другое и получается столько денег должен терять при пропуске матча! А за что он собственно должен получать ЗП, за то что посидел на скамейке? А при травмах и болезнях - на больничный, с сохранением какого-то процента, но опять же не всей ЗП.
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Райли Карри
сами так сделали. обесценили сезон. неважно с какого места зашел в по, можно через пи. Есть состав на сезон, а есть состав на по. игроки откровенно бегают по площадке набивая статистику на контракт. защиты нет.
теперь уже не получится. поздно пить боржоми. это лига звезд, а не сильвера.
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Оскар Муравьёв
Просто провёл меньше 70 игр не должен попадать в индивидуальные призы
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