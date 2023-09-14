Руководители команд НБА считают, что внутрисезонный турнир является проверкой Лас-Вегаса перед возможным расширением Лиги

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

НБА серьезно рассматривает вариант с расширением в Лас-Вегасе, пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Многие руководители фронт-офисов команд НБА, беседовавшие с HoopsHype, считают, что игры внутрисезонного турнира в Лас-Вегасе являются преддверием возможного появления в городе своей команды.

По мнению руководителей, проведение этих игр даст лиге возможность провести настоящую проверку рынка, чтобы увидеть, как поведет себя город, если в нем появится команда НБА», – считает журналист.

Полуфиналы и финал внутрисезонного турнира пройдут в Лас-Вегасе 7 и 9 декабря соответственно.

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5 комментариев

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Bashibuzuck
Вегас богатый город, так что клуб НБА им точно не помешает, и, судя по успехам хоккейного Вегаса, клуб точно не будет на последних ролях
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AnSw33r
Ответ Мурзин Ринат
Сейчас не 90-ые, когда было мало хороших игроков, да и звезд, тогда лига расширилась и в итоге не было конкуренции и все были размазаны кто и как, что по сути и вылилось в 6 гаек Чикаго. Так что сейчас самое время добавлять новые команды)
это сейчас больше на балет похоже стало , даже на соперников нельзя посмотреть сразу штрафы летят. А 6 гаек у Чикаго было потому что там Лучший игрок за всю историю играл, который всех выносил.
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Stephan Carrypenko
Ответ Bashibuzuck
Вегас богатый город, так что клуб НБА им точно не помешает, и, судя по успехам хоккейного Вегаса, клуб точно не будет на последних ролях
Однако нужно не одну команду добавлять , а две... сиеттл...
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Bashibuzuck
Ответ Stephan Carrypenko
Однако нужно не одну команду добавлять , а две... сиеттл...
Согласен😉
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