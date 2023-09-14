Руководители команд НБА считают, что внутрисезонный турнир является проверкой Лас-Вегаса перед возможным расширением Лиги

серьезно рассматривает вариант с расширением в Лас-Вегасе, пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Многие руководители фронт-офисов команд НБА, беседовавшие с HoopsHype, считают, что игры внутрисезонного турнира в Лас-Вегасе являются преддверием возможного появления в городе своей команды.

По мнению руководителей, проведение этих игр даст лиге возможность провести настоящую проверку рынка, чтобы увидеть, как поведет себя город, если в нем появится команда НБА», – считает журналист.

Полуфиналы и финал внутрисезонного турнира пройдут в Лас-Вегасе 7 и 9 декабря соответственно.

Перемен! «Детройт»

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал