Виктор Вембаньяма о том, расстроил ли его выбор Эмбиида в пользу США: «Ни в коем случае»

Первый номер драфта-2023 не обеспокоен выбором MVP НБА Джоэла Эмбиида в пользу сборной США.

Камерунец по происхождению мог выступать на Олимпиаде-2024 в Париже за национальную команду Франции.

«Ни в коем случае. Если у меня будет возможность, если меня пригласят, я буду бороться за титул с другими французами», – ответил Вембаньяма на вопрос, расстроило ли его решение Эмбиида.

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