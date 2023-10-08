Виктор Вембаньяма о том, расстроил ли его выбор Эмбиида в пользу США: «Ни в коем случае»
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма не обеспокоен выбором MVP НБА Джоэла Эмбиида в пользу сборной США.
Камерунец по происхождению мог выступать на Олимпиаде-2024 в Париже за национальную команду Франции.
«Ни в коем случае. Если у меня будет возможность, если меня пригласят, я буду бороться за титул с другими французами», – ответил Вембаньяма на вопрос, расстроило ли его решение Эмбиида.
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