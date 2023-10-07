Форвард « » пообещал оберегать 1-го номера драфта-2023 , который готовится к дебюту в .

«Уверен, что найдутся люди, которые захотят проверить Виктора в его дебютном сезоне, попытаются запугать его. Он может рассчитывать на нашу поддержку.

Если кто-то попытается запугать Вембаньяму, я буду рядом», – заявил Джонсон.

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)