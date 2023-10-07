Келдон Джонсон: «Если кто-то попытается запугать Вембаньяму, я буду рядом»

Теги Сан-Антонио НБА Келдон Джонсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон пообещал оберегать 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму, который готовится к дебюту в НБА.

«Уверен, что найдутся люди, которые захотят проверить Виктора в его дебютном сезоне, попытаются запугать его. Он может рассчитывать на нашу поддержку.

Если кто-то попытается запугать Вембаньяму, я буду рядом», – заявил Джонсон.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
А я если тебя будут шугать, кто будет рядом?) Хотя Поп может ещё ещё взглядом гипнотизировать )))
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