Келдон Джонсон: «Если кто-то попытается запугать Вембаньяму, я буду рядом»
Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон пообещал оберегать 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму, который готовится к дебюту в НБА.
«Уверен, что найдутся люди, которые захотят проверить Виктора в его дебютном сезоне, попытаются запугать его. Он может рассчитывать на нашу поддержку.
Если кто-то попытается запугать Вембаньяму, я буду рядом», – заявил Джонсон.
Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)
1 комментарий