Виктор Вембаньяма: «В прошлом году я был не просто игроком, я был генменеджером. Следил за чистотой паркета и за тем, чтобы игроки работали в зале»

Теги Сан-Антонио НБА чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма рассказал, что изменилось с момента его переезда из Франции в Техас, Сан-Антонио.

«Мне приходится беспокоиться о гораздо меньшем количестве вещей. В прошлом году я был не просто игроком. Я был генеральным менеджером. Должен был следить за чистотой паркета, должен был следить за тем, чтобы партнеры по команде занимались в тренажерном зале.

Сейчас я действительно свободен. Прихожу утром и знаю, что тренеры и специалисты всегда рядом. Мой разум более спокоен», – сказал Вембаньяма.

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4 комментария

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Tim Timson
интересно первый номер драфта пончики носит партнёрам?)
+3
0
+3
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Ryan T.
Ответ Tim Timson
интересно первый номер драфта пончики носит партнёрам?)
Нет, Поп носит ему. В постель.
+2
-1
+1
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Undrey
ну по факту посмотрите что там с командой стало, они вообще без шансов сейчас летят всем подряд)
0
0
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Райли Карри
Ответ Tim Timson
интересно первый номер драфта пончики носит партнёрам?)
Леброн носил, и Вемба носит
+1
-1
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