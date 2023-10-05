Виктор Вембаньяма: «В прошлом году я был не просто игроком, я был генменеджером. Следил за чистотой паркета и за тем, чтобы игроки работали в зале»

Первый номер драфта-2023 рассказал, что изменилось с момента его переезда из Франции в Техас, .

«Мне приходится беспокоиться о гораздо меньшем количестве вещей. В прошлом году я был не просто игроком. Я был генеральным менеджером. Должен был следить за чистотой паркета, должен был следить за тем, чтобы партнеры по команде занимались в тренажерном зале.

Сейчас я действительно свободен. Прихожу утром и знаю, что тренеры и специалисты всегда рядом. Мой разум более спокоен», – сказал Вембаньяма.

Прошлы сезон француз провел за « ».

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