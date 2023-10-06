Бигмен « » Виктор Вембяньяма заявил, что не считает правильным как-то ограничивать свою роль на площадке.

«Иногда я играю ту же роль, что и разыгрывающий Тре Джонс, иногда как центровой Зак Коллинз, иногда как свингмен Девин Вассел.

На самом деле ограничений нет. Во многих ситуациях, во многих матчах все в действительности зависит только от того, где вы находитесь в конкретный момент. Но я могу быть разыгрывающим точно так же, как и форвардом. Это не имеет значения», – заявил француз.

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