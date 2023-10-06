Виктор Вембяньяма: «Я могу быть разыгрывающим или форвардом. Нет никаких ограничений»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембяньяма заявил, что не считает правильным как-то ограничивать свою роль на площадке.

«Иногда я играю ту же роль, что и разыгрывающий Тре Джонс, иногда как центровой Зак Коллинз, иногда как свингмен Девин Вассел.

На самом деле ограничений нет. Во многих ситуациях, во многих матчах все в действительности зависит только от того, где вы находитесь в конкретный момент. Но я могу быть разыгрывающим точно так же, как и форвардом. Это не имеет значения», – заявил француз.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий