Грегг Попович: «Попытаемся выяснить, центровой Вембаньяма или легкий форвард»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович до конца не определился с тем, как будет использовать на площадке первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму.
«Попытаемся выяснить, центровой Вембаньяма, тяжелый или легкий форвард.
Это один из самых занимательных вопросов нашего тренировочного лагеря», – сказал Попович.
Сам француз считает необязательным как-то ограничивать свою роль.
Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве
Комментарии