Грегг Попович: «Попытаемся выяснить, центровой Вембаньяма или легкий форвард»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович до конца не определился с тем, как будет использовать на площадке первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньяму.

«Попытаемся выяснить, центровой Вембаньяма, тяжелый или легкий форвард.

Это один из самых занимательных вопросов нашего тренировочного лагеря», – сказал Попович.

Сам француз считает необязательным как-то ограничивать свою роль.

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