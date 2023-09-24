Тони Паркер объяснил свою позицию после слов, что французы «всегда жалуются»: «Но это правда. Еще скажите мне, что это не так»

Член Зала славы дал интервью французскому изданию Booska P.

Паркер подвергся некоторой критике в начале лета после своих слов о том, что «французы все время жалуются» во время его представления в качестве «легенды спорта» в Музее спорта Ниццы.

4-кратный чемпион считает, что его высказывание было вырвано из контекста. Однако Паркер объяснил свою позицию.

«Я очень, очень близок к Франции, большинство моих инвестиций находятся во Франции, я люблю Францию. Забавно, что вы вспомнили эту цитату, потому что это типичный пример предложения, вырванного из контекста.

Я начал тогда с того, что горжусь своей страной, что я выходил с французским флагом, когда становился чемпионом НБА... Я сказал пятьдесят тысяч прекрасных вещей о нашей стране, но они просто взяли предложение, где я говорю «мы все время жалуемся»... но это правда. Еще скажите мне, что это не так...

Но мне, в общем-то, все равно. Вы никогда не сможете сказать мне, что я не люблю свою страну, что не люблю Францию. В 25 лет я понял: когда ты молод, это нормально, что ты смотришь на все, что о тебе говорят: комментарии, газеты, соцсети – это нормально. Но когда я стал чемпионом НБА, попал на Матч звезд и в символическую пятерку, стал MVP финала, а люди все равно критиковали меня, я сказал себе: ладно, это бесполезно. Я сосредоточусь на тех, кто меня любит и поддерживает, остальное я не могу контролировать. И это моя философия в жизни, даже как управляющего бизнесом: нет смысла беспокоиться о том, что ты не можешь контролировать», – сказал бывший разыгрывающий «Сан-Антонио».

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