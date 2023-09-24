Тони Паркер объяснил свою позицию после слов, что французы «всегда жалуются»: «Но это правда. Еще скажите мне, что это не так»

Теги Тони Паркер сборная Франции НБА Баскетбол

Член Зала славы Тони Паркер дал интервью французскому изданию Booska P.

Паркер подвергся некоторой критике в начале лета после своих слов о том, что «французы все время жалуются» во время его представления в качестве «легенды спорта» в Музее спорта Ниццы.

4-кратный чемпион НБА считает, что его высказывание было вырвано из контекста. Однако Паркер объяснил свою позицию.

«Я очень, очень близок к Франции, большинство моих инвестиций находятся во Франции, я люблю Францию. Забавно, что вы вспомнили эту цитату, потому что это типичный пример предложения, вырванного из контекста.

Я начал тогда с того, что горжусь своей страной, что я выходил с французским флагом, когда становился чемпионом НБА... Я сказал пятьдесят тысяч прекрасных вещей о нашей стране, но они просто взяли предложение, где я говорю «мы все время жалуемся»... но это правда. Еще скажите мне, что это не так...

Но мне, в общем-то, все равно. Вы никогда не сможете сказать мне, что я не люблю свою страну, что не люблю Францию. В 25 лет я понял: когда ты молод, это нормально, что ты смотришь на все, что о тебе говорят: комментарии, газеты, соцсети – это нормально. Но когда я стал чемпионом НБА, попал на Матч звезд и в символическую пятерку, стал MVP финала, а люди все равно критиковали меня, я сказал себе: ладно, это бесполезно. Я сосредоточусь на тех, кто меня любит и поддерживает, остальное я не могу контролировать. И это моя философия в жизни, даже как управляющего бизнесом: нет смысла беспокоиться о том, что ты не можешь контролировать», – сказал бывший разыгрывающий «Сан-Антонио».

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4 комментария

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The_Enot
Эмбиид настоящий француз получается!
+6
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quznez
"Я сказал пятьдесят тысяч прекрасных вещей",... но стоит один раз ахнуть овцу...
+4
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JFT96
Это Тони ещё с украинцами не общался...
+3
-3
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NikolayOss
Я сказал что французы постоянно жалуются, и с тех пор на меня постоянно жалуются...
0
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