Дэмиан Лиллард: «Не секрет, что «Майами» – то место, куда я хотел попасть. И мне сказали: «Мы не сможем построить чемпионскую команду, но отправим тебя туда, куда пожелаешь»
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард впервые дал комментарии о своем запросе на обмен из «Портленда».
«Во-первых, все однажды заканчивается. Ты можешь получить негатив в свою сторону после того, как сделал что-то плохое или просто сделал что-то, с чем люди не согласны. Знаете, никто не может быть любим все время. Принимаю это, потому что силен сам по себе. Не чувствовал, что мне нужно как-то оправдываться.
Не думаю, что было секретом, что «Майами» – то место, куда я хотел попасть, когда просил об обмене. Когда только начался этот разговор, он звучал так: «Мы не сможем построить чемпионскую команду, но мы поможем тебе попасть туда, куда ты хочешь». И в тот момент именно в «Майами» я и хотел.
Тогда я сказал: «Хорошо, это то место, куда я хочу попасть. Вы сказали, что поможете меня туда отправить». Дошло до того, что эта команда (Лиллард не произносил слово «Портленд» вслух на протяжении всего монолога – Sports.ru) перестала со мной общаться. Это была скорее попытка начать диалог с командой, чем «я не приеду в тренировочный лагерь». Я в любом случае приехал бы – не знаю, как можно поступить иначе.
Красота моего имиджа в том, что я никогда не пытался создать себе имидж. Каждый видит мир по-своему. Никогда не думал: «О, а как же я буду выглядеть со стороны».
Я следил за «инсайдами». И там столько вещей, которые ко мне никакого отношения не имеют. Но эти люди ведь даже не знают меня. Их работа связана с НБА, они знают, как устроена НБА и как обычно все происходит. Поскольку они меня совсем не знают, они просто предполагали, что это очередной типичный случай... чьего-то недовольства. Но если мне что-то нужно будет сказать, я выйду и сделаю это перед камерой», – сказал Лиллард в эфире NBA Sirius XM Radio.
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Но и здесь "Портленд" всё-равно постарался выйти из ситуации с максимальным комфортом для Лилларда. И обменял его в итоге в "Милуоки" к Яннису! Хотя мог бы в условный "Торонто".
По итогу: Дэйм в контендере с Яннисом, на максимальном контракте (который выдал ему "Портленд"). И при всём при этом Дэйм ещё продолжает кидать недвусмысленные намёки своего негодования в адрес фронт-офиса "Блэйзерс".
Удивительно конечно...