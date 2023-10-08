Дэмиан Лиллард: «Не секрет, что «Майами» – то место, куда я хотел попасть. И мне сказали: «Мы не сможем построить чемпионскую команду, но отправим тебя туда, куда пожелаешь»

Разыгрывающий « » впервые дал комментарии о своем запросе на обмен из « ».

«Во-первых, все однажды заканчивается. Ты можешь получить негатив в свою сторону после того, как сделал что-то плохое или просто сделал что-то, с чем люди не согласны. Знаете, никто не может быть любим все время. Принимаю это, потому что силен сам по себе. Не чувствовал, что мне нужно как-то оправдываться.

Не думаю, что было секретом, что « » – то место, куда я хотел попасть, когда просил об обмене. Когда только начался этот разговор, он звучал так: «Мы не сможем построить чемпионскую команду, но мы поможем тебе попасть туда, куда ты хочешь». И в тот момент именно в «Майами» я и хотел.

Тогда я сказал: «Хорошо, это то место, куда я хочу попасть. Вы сказали, что поможете меня туда отправить». Дошло до того, что эта команда (Лиллард не произносил слово «Портленд» вслух на протяжении всего монолога – Sports.ru) перестала со мной общаться. Это была скорее попытка начать диалог с командой, чем «я не приеду в тренировочный лагерь». Я в любом случае приехал бы – не знаю, как можно поступить иначе.

Красота моего имиджа в том, что я никогда не пытался создать себе имидж. Каждый видит мир по-своему. Никогда не думал: «О, а как же я буду выглядеть со стороны».

Я следил за «инсайдами». И там столько вещей, которые ко мне никакого отношения не имеют. Но эти люди ведь даже не знают меня. Их работа связана с НБА, они знают, как устроена и как обычно все происходит. Поскольку они меня совсем не знают, они просто предполагали, что это очередной типичный случай... чьего-то недовольства. Но если мне что-то нужно будет сказать, я выйду и сделаю это перед камерой», – сказал Лиллард в эфире NBA Sirius XM Radio.

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