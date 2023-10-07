Джоди Аллен об уходе Дэмиана Лилларда из «Портленда»: «Пришло время перевернуть страницу»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Владелица «Портленда» Джоди Аллен призналась, что была готова к тому, что команда пойдет дальше без звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Нам действительно нужно двигаться дальше. У нас есть замечательные молодые талантливые игроки. Мы не похожи на другие перестраивающиеся команды, у которых нет сильного костяка из молодых игроков. Пришло время перевернуть страницу», — сказала Аллен.

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