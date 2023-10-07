Джоди Аллен об уходе Дэмиана Лилларда из «Портленда»: «Пришло время перевернуть страницу»
Владелица «Портленда» Джоди Аллен призналась, что была готова к тому, что команда пойдет дальше без звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
«Нам действительно нужно двигаться дальше. У нас есть замечательные молодые талантливые игроки. Мы не похожи на другие перестраивающиеся команды, у которых нет сильного костяка из молодых игроков. Пришло время перевернуть страницу», — сказала Аллен.
Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве
Комментарии