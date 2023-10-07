Джо Кронин: «Наши отношения с Лиллардом не всегда были дружелюбными и идеальными»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин объяснил, почему бывшая звезда команды Дэмиан Лиллард не упомянул его в своем прощальном письме.

«Мы с Лиллардом пережили тяжелое лето. Наши отношения не всегда были дружелюбными и идеальными. Я был не из тех, кого можно было бы поблагодарить в том письме.

У нас были чистые намерения, мы хотели построить вокруг Лилларда чемпионскую команду. Нам просто не удалось это осуществить. Не думаю, что это была ложь. Нам просто не удалось это сделать», – сказал Кронин.

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3 комментария

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Nightyork97
Ого, даже в офисе у Лилларда поддержки не было в последнее время. Всегда они пели песни, что готовы строить вокруг него команду.
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Tim Timson
и хорошо. незачем эти упоминания. болелы ПТБ, все до исключения благодарны и довольны результатами обмена Дэйма. Да хотелось, чтобы он играл до конца карьеры в клубе, но сам себя повел так. клуб его ещё гуманно обменял без скандала и в контендер покруче Майами)
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Tim Timson
Ответ Nightyork97
Ого, даже в офисе у Лилларда поддержки не было в последнее время. Всегда они пели песни, что готовы строить вокруг него команду.
речь об этом наверное лете, ну и плюс те игры в конце сезона, когда они его лишили звания лучшего снайпера, видимо сказалось)
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