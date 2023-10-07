Джо Кронин: «Наши отношения с Лиллардом не всегда были дружелюбными и идеальными»

Генеральный менеджер « » Джо Кронин объяснил, почему бывшая звезда команды Дэмиан Лиллард не упомянул его в своем прощальном письме.

«Мы с Лиллардом пережили тяжелое лето. Наши отношения не всегда были дружелюбными и идеальными. Я был не из тех, кого можно было бы поблагодарить в том письме.

У нас были чистые намерения, мы хотели построить вокруг Лилларда чемпионскую команду. Нам просто не удалось это осуществить. Не думаю, что это была ложь. Нам просто не удалось это сделать», – сказал Кронин.

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