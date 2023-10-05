Дэмиан Лиллард подал на развод со своей женой после двух лет брака. У пары трое детей

Теги светская хроника Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард 2 октября подал на развод с Кай’Ла Лиллард, своей женой и матерью троих его детей.

Заявление было подано всего через пять дней после того, как Лиллард был обменян в «Милуоки».

Пара, которая училась в университете Уэбер Стэйт в штате Юта, поженилась в сентябре 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния.

В заявлении о разводе, поданном в окружной суд округа Клакамас, говорится о «непримиримых разногласиях» между супругами Лиллард, которые «привели к безвозвратному распаду их брака».

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25 комментариев

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Nightyork97
Продал хату, развелся, уехал на Восток. Вот это межсезонье у Демьяна.
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Ryan T.
Ну всё. Уехал из Орегона - пустился во все тяжкие.
Эхх...
+18
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Ed Monix
Увезу тебя я в тундру, и тогда поймёшь ты вдруг,
Нафиг он тебе не нужен - северный полярный круг.
Нафига тебе морозы, нафига те холода.
Если любишь ты Майами, в Милуоки - никогда!
Мы поедем, мы помчимся на ОЛЕНЯХ утром ранним
И отчаянно нарвёмся прям на снежную зарю-у, хэй-эй
+17
-2
+15
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lopek
Вот это трейд, даже тут Портленд остался в плюсе
+10
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armageddon123456
Мосты сжигает. Типа, что было в Портленде - остается в Портленде
+9
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Alexander Ilyin
Жена, похоже, слишком сильно настроилась на пляжи Флориды
+9
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Alexander Ilyin
Ответ gukmamop
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Белые никогда не разводятся?
+8
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Ivan85
опять захотел чтобы его обменяли
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Homo Faber
Смотрю, Демьян решил начать жизнь заново. Надеюсь, он понимает что делает, а не просто угодил в кризис среднего возраста.
+5
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Agent Smith
Кризис среднего возраста.
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tusiel
сам едь в свой Висконсин
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Undrey
без этого обмен был бы не полным)
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Sergi Barjuan
Ответ Agent Smith
Кризис среднего возраста.
Реально вот только в России могут 33 года называть средним возрастом...
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Михаил Опякин
Решил сконцентрироваться на игре, вот это настрой
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Константинъ Арзамасцевъ
"Я терпела все, но Висконсин я вытерпеть не смогла"
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SopTecret
когда-то и портленд думал, что они вместе навсегда
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Алексааандр
не захотела ехать в Милуоки))
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leon01
...и ушла таки к Батлеру!)
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BT
Оформил обмен, или выкупил контракт и ушел свободным агентом?
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Radovan
Ответ gukmamop
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русские разводятся ничуть не меньше, чем негры
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everyday4768
Ответ Radovan
русские разводятся ничуть не меньше, чем негры
Русские разводятся больше. Это открытая статистика.
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