Дэмиан Лиллард подал на развод со своей женой после двух лет брака. У пары трое детей

Разыгрывающий « » Дэмиан Лиллард 2 октября подал на развод с Кай’Ла Лиллард, своей женой и матерью троих его детей.

Заявление было подано всего через пять дней после того, как Лиллард был обменян в «Милуоки».

Пара, которая училась в университете Уэбер Стэйт в штате Юта, поженилась в сентябре 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния.

В заявлении о разводе, поданном в окружной суд округа Клакамас, говорится о «непримиримых разногласиях» между супругами Лиллард, которые «привели к безвозвратному распаду их брака».

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