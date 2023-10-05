Дэмиан Лиллард подал на развод со своей женой после двух лет брака. У пары трое детей
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард 2 октября подал на развод с Кай’Ла Лиллард, своей женой и матерью троих его детей.
Заявление было подано всего через пять дней после того, как Лиллард был обменян в «Милуоки».
Пара, которая училась в университете Уэбер Стэйт в штате Юта, поженилась в сентябре 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния.
В заявлении о разводе, поданном в окружной суд округа Клакамас, говорится о «непримиримых разногласиях» между супругами Лиллард, которые «привели к безвозвратному распаду их брака».
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Эхх...
Нафиг он тебе не нужен - северный полярный круг.
Нафига тебе морозы, нафига те холода.
Если любишь ты Майами, в Милуоки - никогда!
Мы поедем, мы помчимся на ОЛЕНЯХ утром ранним
И отчаянно нарвёмся прям на снежную зарю-у, хэй-эй