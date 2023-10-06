Адриатическая лига. «Сплит» – «Игокеа», «Мега» против «Бораца»

Теги результаты Адриатическая лига Борац Чачак Мега Сплит Игокеа Баскетбол

В пятницу, 6 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Хорватский «Сплит» сыграет с «Игокеа» из Боснии и Герцеговины, во встрече сербских клубов «Мега» примет «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Сплит – Игокеа
Дата проведения
6 октября, 19.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Мега – Борац Чачак
Дата проведения
6 октября, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Студентски Центар Черногория – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Партизан Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Задар Хорватия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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