Адриатическая лига. ФМП – КРКА, «Партизан» примет «Морнар Бар»
В понедельник, 2 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
Сербский ФМП примет словенский клуб КРКА, сербский «Партизан» дома сыграет против черногорского «Морнар Бар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 октября, 18.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Студентски Центар Черногория – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Партизан Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Задар Хорватия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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