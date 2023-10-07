Адриатическая лига. «Морнар Бар» сыграет с «Будучностью»

В субботу, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги в матче черногорских команд «Морнар Бар» сыграет с «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Студентски Центар Черногория – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Партизан Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, Задар Хорватия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.