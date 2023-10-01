Адриатическая лига. «Борац Чачак» против «Цибоны»

Теги результаты Цибона Адриатическая лига Борац Чачак Баскетбол

В воскресенье, 1 октября, продолжится новый сезон Адриатической лиги.

В рамках регулярного чемпионата сербский «Борац Чачак» встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Цибона
Дата проведения
1 октября, 19.00
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Студентски Центар Черногория – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Партизан Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, Цибона Хорватия – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Задар Хорватия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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