Ник Нерс о решении Эмбиида играть за США: «Обычно такая летняя подготовка очень хорошо сказывается на следующем сезоне НБА»

Главный тренер «Филадельфии» поддержал решение MVP-2023 Джоэла Эмбиида о выступлении за сборную США на Олимпиаде в Париже.

«Это потрясающе. Международный баскетбол для меня много значит.

В следующем году он будет участвовать в невероятном соревновании в прекрасном городе. Обычно такая летняя подготовка очень хорошо сказывается на следующем сезоне, верно? Потому что это немного другой стиль тренировок, другой уровень матчей и т.д. Считаю, что это всегда помогает парням в следующем сезоне . Так что это здорово. Рад за него», – сказал Нерс.

Эмбиид выбирал между США, Камеруном и Францией.

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