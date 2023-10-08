Ник Нерс о решении Эмбиида играть за США: «Обычно такая летняя подготовка очень хорошо сказывается на следующем сезоне НБА»
Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс поддержал решение MVP-2023 Джоэла Эмбиида о выступлении за сборную США на Олимпиаде в Париже.
«Это потрясающе. Международный баскетбол для меня много значит.
В следующем году он будет участвовать в невероятном соревновании в прекрасном городе. Обычно такая летняя подготовка очень хорошо сказывается на следующем сезоне, верно? Потому что это немного другой стиль тренировок, другой уровень матчей и т.д. Считаю, что это всегда помогает парням в следующем сезоне НБА. Так что это здорово. Рад за него», – сказал Нерс.
Эмбиид выбирал между США, Камеруном и Францией.
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