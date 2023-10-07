«Сиксерс» не знают, будет ли задействован Харден в первом предсезонном матче против «Бостона»

Теги предсезонные матчи Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден Ник Нерс Баскетбол

По словам главного тренера «Филадельфии» Ника Нерса, в команде пока не знают, будет ли задействован требующий обмена защитник Джеймс Харден в первом предсезонном матче против «Бостона» в воскресенье.

Харден тренируется вместе с «Сиксерс».

«Я не знаю, будет ли Харден играть в воскресенье в Бостоне. В команде все еще есть некоторое количество людей, которых мы пытаемся подтянуть в плане готовности перед воскресеньем, поэтому я пока не знаю, как все пойдет.

У нас есть еще один день для тренировок в Бостоне. Суббота будет трудным, энергозатратным днем. Это тренировочный лагерь, тут особо не расслабишься, надо набирать форму. Посмотрим, как ребята отреагируют и в воскресенье будет отталкиваться уже от этого», – заявил Нерс.

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1 комментарий

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Макгрэди номер 1
Пока НБА не придумает механизм финансового наказания подобный беспредел будет продолжаться. Заплатил человеку 40 лямов, а он то ли выйдет играть, то ли не выйдет. Захочет - будет пешком ходить и ни разу не бросит, захочет - не будет играть в защите. Собрали бы комиссию какую, сделали заключение, что дурку валяет специально и сразу на, нафиг. Минус половину зарплаты за год.
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