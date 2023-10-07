«Сиксерс» не знают, будет ли задействован Харден в первом предсезонном матче против «Бостона»

По словам главного тренера «Филадельфии» , в команде пока не знают, будет ли задействован требующий обмена защитник в первом предсезонном матче против « » в воскресенье.

Харден тренируется вместе с «Сиксерс».

«Я не знаю, будет ли Харден играть в воскресенье в Бостоне. В команде все еще есть некоторое количество людей, которых мы пытаемся подтянуть в плане готовности перед воскресеньем, поэтому я пока не знаю, как все пойдет.

У нас есть еще один день для тренировок в Бостоне. Суббота будет трудным, энергозатратным днем. Это тренировочный лагерь, тут особо не расслабишься, надо набирать форму. Посмотрим, как ребята отреагируют и в воскресенье будет отталкиваться уже от этого», – заявил Нерс.

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