Дарко Раякович: «Якоб Пелтль, Скотти Барнс и Паскаль Сиакам сделают следующий шаг в этом сезоне»

Теги Торонто Паскаль Сиакам Якоб Пелтль Скотти Барнс Дарко Раякович Баскетбол

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович ожидает, что Якоб Пелтл, Скотти Барнс и Паскаль Сиакам прибавят в предстоящем сезоне.

«Якоб очень важен для команде, я думаю, что он сделает следующий шаг. Скотти, очевидно, Паскаль. Я ожидаю, что все эти ребята сделают следующий шаг и станут лучше в этом сезоне», – заявил тренер.

Попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке, тренирует с 16 лет. «Торонто» взял яркого Дарко Раяковича

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