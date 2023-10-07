Дарко Раякович: «Якоб Пелтль, Скотти Барнс и Паскаль Сиакам сделают следующий шаг в этом сезоне»

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович ожидает, что , и прибавят в предстоящем сезоне.

«Якоб очень важен для команде, я думаю, что он сделает следующий шаг. Скотти, очевидно, Паскаль. Я ожидаю, что все эти ребята сделают следующий шаг и станут лучше в этом сезоне», – заявил тренер.

Попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке, тренирует с 16 лет. «Торонто» взял яркого Дарко Раяковича