Дарко Раякович выстраивает в «Торонто» «баскетбол за полсекунды»: игрок должен сразу после получения мяча знать, что будет делать дальше

Канадское издание Sportsnet рассказало о системе нападения, которую выстраивает новый главный тренер Дарко Раякович в « ».

Раякович называет это «баскетболом за полсекунды», когда что бы ни собирался делать игрок с мячом – бросать, идти в дриблинг или отдавать передачу – решение принимается в течение полусекунды после его первого касания.

Специалист надеется, что вместо того, чтобы игроки создавали себе преимущество за счет дриблинга, они будут создавать его за счет большего количества смещений под кольцо и более быстрого перемещения мяча.

К примеру, Паскаль Сиакам в прошлом сезоне тратил 3,62 секунды на каждое касание, Фред Ванвлит – 4,84 секунды, а Лука Дончич 6,12 секунды (больше всех в лиге).

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