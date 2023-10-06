Дарко Раякович выстраивает в «Торонто» «баскетбол за полсекунды»: игрок должен сразу после получения мяча знать, что будет делать дальше
Канадское издание Sportsnet рассказало о системе нападения, которую выстраивает новый главный тренер Дарко Раякович в «Торонто».
Раякович называет это «баскетболом за полсекунды», когда что бы ни собирался делать игрок с мячом – бросать, идти в дриблинг или отдавать передачу – решение принимается в течение полусекунды после его первого касания.
Специалист надеется, что вместо того, чтобы игроки создавали себе преимущество за счет дриблинга, они будут создавать его за счет большего количества смещений под кольцо и более быстрого перемещения мяча.
К примеру, Паскаль Сиакам в прошлом сезоне тратил 3,62 секунды на каждое касание, Фред Ванвлит – 4,84 секунды, а Лука Дончич 6,12 секунды (больше всех в лиге).
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