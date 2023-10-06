Дарко Раякович выстраивает в «Торонто» «баскетбол за полсекунды»: игрок должен сразу после получения мяча знать, что будет делать дальше

Теги Торонто НБА Дарко Раякович Баскетбол

Канадское издание Sportsnet рассказало о системе нападения, которую выстраивает новый главный тренер Дарко Раякович в «Торонто».

Раякович называет это «баскетболом за полсекунды», когда что бы ни собирался делать игрок с мячом – бросать, идти в дриблинг или отдавать передачу – решение принимается в течение полусекунды после его первого касания.

Специалист надеется, что вместо того, чтобы игроки создавали себе преимущество за счет дриблинга, они будут создавать его за счет большего количества смещений под кольцо и более быстрого перемещения мяча.

К примеру, Паскаль Сиакам в прошлом сезоне тратил 3,62 секунды на каждое касание, Фред Ванвлит – 4,84 секунды, а Лука Дончич 6,12 секунды (больше всех в лиге).

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Перемен! «Хьюстон»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
в горячую картошку играть будут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий