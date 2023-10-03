Паскаль Сиакам о продлении контракта: «Я игрок «Рэпторс». Это все, что меня сейчас волнует»

Форвард « » готов к продлению контракта с клубом, если получит предложение, сообщает журналист TSN Джош Левенберг.

«У меня есть действующий контракт, верно? Я игрок «Рэпторс». И именно на этом я сейчас сосредоточен. Я сосредоточен на настоящем, это все, что меня сейчас волнует», – приводит слова игрока Левенберг.

В контракте Сиакама остался один сезон, за который он заработает 37,9 млн долларов. Президент «Торонто» Масаи Уджири подтвердил, что клуб пока не обсуждает продление контракта с форвардом.

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