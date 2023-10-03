Паскаль Сиакам о продлении контракта: «Я игрок «Рэпторс». Это все, что меня сейчас волнует»

Теги Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам готов к продлению контракта с клубом, если получит предложение, сообщает журналист TSN Джош Левенберг.

«У меня есть действующий контракт, верно? Я игрок «Рэпторс». И именно на этом я сейчас сосредоточен. Я сосредоточен на настоящем, это все, что меня сейчас волнует», – приводит слова игрока Левенберг.

В контракте Сиакама остался один сезон, за который он заработает 37,9 млн долларов. Президент «Торонто» Масаи Уджири подтвердил, что клуб пока не обсуждает продление контракта с форвардом.

Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий