Дэмиан Лиллард: «О Джи Ануноби написал мне: «Добро пожаловать в «Торонто»

Теги Милуоки Торонто НБА Дэмиан Лиллард О Джи Ануноби Баскетбол

Новобранец «Милуоки» Дэмиан Лиллард рассказал, как форвард «Торонто» О Джи Ануноби разыграл его за несколько дней до обмена в «Бакс».

«В тот момент все было под вопросом. Я получил сообщение на телефон от О Джи. Он написал мне: «Добро пожаловать в «Торонто».

Он всегда валяет дурака и шутит. Мы немного тренировались вместе этим летом. И вот он пишет мне: «Добро пожаловать в «Торонто». Я думаю: «Позвоню-ка я этому парню». Я позвонил, но он не ответил. Потом он перезвонил мне и смеялся», – рассказал Лиллард.

 Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
О Джи Ануноби звучит почти, как Оби Ван Кеноби.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ackafellah
O Джи хорош)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий