Дэмиан Лиллард: «О Джи Ануноби написал мне: «Добро пожаловать в «Торонто»

Новобранец « » рассказал, как форвард «Торонто» разыграл его за несколько дней до обмена в «Бакс».

«В тот момент все было под вопросом. Я получил сообщение на телефон от О Джи. Он написал мне: «Добро пожаловать в «Торонто».

Он всегда валяет дурака и шутит. Мы немного тренировались вместе этим летом. И вот он пишет мне: «Добро пожаловать в « ». Я думаю: «Позвоню-ка я этому парню». Я позвонил, но он не ответил. Потом он перезвонил мне и смеялся», – рассказал Лиллард.

Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют