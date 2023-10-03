Дэмиан Лиллард: «О Джи Ануноби написал мне: «Добро пожаловать в «Торонто»
Новобранец «Милуоки» Дэмиан Лиллард рассказал, как форвард «Торонто» О Джи Ануноби разыграл его за несколько дней до обмена в «Бакс».
«В тот момент все было под вопросом. Я получил сообщение на телефон от О Джи. Он написал мне: «Добро пожаловать в «Торонто».
Он всегда валяет дурака и шутит. Мы немного тренировались вместе этим летом. И вот он пишет мне: «Добро пожаловать в «Торонто». Я думаю: «Позвоню-ка я этому парню». Я позвонил, но он не ответил. Потом он перезвонил мне и смеялся», – рассказал Лиллард.
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