Звездный форвард « » оценил потенциал «Милуоки», который недавно выменял .

«Я был удивлен этому обмену. Летом мы часто слышали про Дэйма, но я никогда не видел « » в этих обсуждениях. Ни разу не слышал, что они проявляют интерес. Так что, когда я взял в руки телефон и все прочитал, то был в шоке.

У «Милуоки» будет очень сильная команда. Это точно. У них есть два игрока, которые входят с список лучших в НБА, причем они выступают на ключевых для современного баскетбола позициях. Против них будет тяжело, но вместе с тем и интересно. Скорее бы новый сезон. В лиге реально много хороших команд, мы увидим хороший баскетбол», – заявил Тейтум.

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