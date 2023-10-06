Джейсон Тейтум: «У «Милуоки» будет очень сильная команда»

Теги Бостон Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум оценил потенциал «Милуоки», который недавно выменял Дэмиана Лилларда.

«Я был удивлен этому обмену. Летом мы часто слышали про Дэйма, но я никогда не видел «Милуоки» в этих обсуждениях. Ни разу не слышал, что они проявляют интерес. Так что, когда я взял в руки телефон и все прочитал, то был в шоке.

У «Милуоки» будет очень сильная команда. Это точно. У них есть два игрока, которые входят с список лучших в НБА, причем они выступают на ключевых для современного баскетбола позициях. Против них будет тяжело, но вместе с тем и интересно. Скорее бы новый сезон. В лиге реально много хороших команд, мы увидим хороший баскетбол», – заявил Тейтум.

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