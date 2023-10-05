Дэмиан Лиллард: «Было бы интересно сыграть на Олимпиаде в Париже»

Теги Милуоки сборная США НБА Париж-2024 Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард заявил, что заинтересован в участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мне определенно это было бы интересно. Но не уверен, что могу прямо сейчас сказать, что точно сыграю на Олимпиаде», – отметил Лиллард.

33-летний защитник завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

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