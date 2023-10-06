Защитник « » рассказал о своем отношении к тому, что на протяжении всего межсезонья его воспринимали как «актив», который может быть задействован клубом для приобретения .

«Не кажется ли мне такой подход странным? Забавно, но у каждого есть свое мнение.

Единственные, кто действительно знает – это те люди, которые сидят в офисах и совершают сделки. В конечном итоге именно они решают, насколько ценен тот или иной игрок. Я считаю, что я чертовски ценен. Даже не знаю. Считаю, что я чертовски ценен. И я собираюсь показать это в этом новом сезоне.

Надеюсь, к концу этого сезона я все еще буду в одной лодке с », – заявил Хирро.

Перемен! «Хьюстон»