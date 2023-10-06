Тайлер Хирро: «Я чертовски ценен. Собираюсь показать это в новом сезоне»
Защитник «Майами» Тайлер Хирро рассказал о своем отношении к тому, что на протяжении всего межсезонья его воспринимали как «актив», который может быть задействован клубом для приобретения Дэмиана Лилларда.
«Не кажется ли мне такой подход странным? Забавно, но у каждого есть свое мнение.
Единственные, кто действительно знает – это те люди, которые сидят в офисах и совершают сделки. В конечном итоге именно они решают, насколько ценен тот или иной игрок. Я считаю, что я чертовски ценен. Даже не знаю. Считаю, что я чертовски ценен. И я собираюсь показать это в этом новом сезоне.
Надеюсь, к концу этого сезона я все еще буду в одной лодке с Бэмом», – заявил Хирро.
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