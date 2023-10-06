Тайлер Хирро: «Я чертовски ценен. Собираюсь показать это в новом сезоне»

Теги Майами НБА Дэмиан Лиллард Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро рассказал о своем отношении к тому, что на протяжении всего межсезонья его воспринимали как «актив», который может быть задействован клубом для приобретения Дэмиана Лилларда.

«Не кажется ли мне такой подход странным? Забавно, но у каждого есть свое мнение.

Единственные, кто действительно знает – это те люди, которые сидят в офисах и совершают сделки. В конечном итоге именно они решают, насколько ценен тот или иной игрок. Я считаю, что я чертовски ценен. Даже не знаю. Считаю, что я чертовски ценен. И я собираюсь показать это в этом новом сезоне.

Надеюсь, к концу этого сезона я все еще буду в одной лодке с Бэмом», – заявил Хирро.

Перемен! «Хьюстон»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rembrandao
Ходят слухи, что Хирро настолько ценен, что Майами отказались менять его на Дэйма 1 в 1, требовали еще пики у Портленда)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mwahahaha
Цену нынче определяет не самомнение Хирро, а рынок. И что-то не видно очереди желающих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий