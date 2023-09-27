провел опрос 15 представителей НБА (скауты, тренеры, менеджеры). Их попросили ответить на важные вопросы незадолго до старта нового сезона.

Большая часть опрошенных считают, что центровой « » является лучшим игроком НБА и станет MVP сезона-23/24.

Лучший игрок НБА на данный момент

Никола Йокич, «Денвер», 13 голосов

, «Милуоки», 2 голоса

Кто станет MVP сезона?

Никола Йокич, «Денвер», 9 голосов

Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 2 голоса

, «Бостон», 2 голоса

Девин Букер, «Финикс», 1 голос

Донован Митчелл, «Кливленд», 1 голос

Кто из новичков драфта-2023 будет лучшим по итогам пяти лет (не считая Виктора Вембаньямы)?

Скут Хендерсон, «Портленд», 11 голосов

Амен Томпсон, «Хьюстон», 3 голоса

Осар Томпсон, «Детройт», 1 голос

Кто победит на Востоке и на Западе, кто станет чемпионом НБА?

Восток:

«Бостон», 9 голосов

«Милуоки», 6 голосов

Запад:

«Денвер», 10 голосов

«Финикс», 3 голоса

«Голден Стэйт», 2 голоса

Чемпион НБА:

«Бостон», 6 голосов

«Денвер», 5 голосов

«Милуоки», 2 голоса

«Финикс», 2 голоса.

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