Большая часть опрошенных ESPN представителей лиги считают, что Йокич является лучшим игроком НБА и станет MVP сезона
ESPN провел опрос 15 представителей НБА (скауты, тренеры, менеджеры). Их попросили ответить на важные вопросы незадолго до старта нового сезона.
Большая часть опрошенных считают, что центровой «Денвера» Никола Йокич является лучшим игроком НБА и станет MVP сезона-23/24.
Лучший игрок НБА на данный момент
Никола Йокич, «Денвер», 13 голосов
Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 2 голоса
Кто станет MVP сезона?
Никола Йокич, «Денвер», 9 голосов
Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 2 голоса
Джейсон Тейтум, «Бостон», 2 голоса
Девин Букер, «Финикс», 1 голос
Донован Митчелл, «Кливленд», 1 голос
Кто из новичков драфта-2023 будет лучшим по итогам пяти лет (не считая Виктора Вембаньямы)?
Скут Хендерсон, «Портленд», 11 голосов
Амен Томпсон, «Хьюстон», 3 голоса
Осар Томпсон, «Детройт», 1 голос
Кто победит на Востоке и на Западе, кто станет чемпионом НБА?
Восток:
«Бостон», 9 голосов
«Милуоки», 6 голосов
Запад:
«Денвер», 10 голосов
«Финикс», 3 голоса
«Голден Стэйт», 2 голоса
Чемпион НБА:
«Бостон», 6 голосов
«Денвер», 5 голосов
«Милуоки», 2 голоса
«Финикс», 2 голоса.
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