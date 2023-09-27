Большая часть опрошенных ESPN представителей лиги считают, что Йокич является лучшим игроком НБА и станет MVP сезона

Теги рейтинги Бостон Денвер Голден Стэйт Милуоки Финикс НБА ESPN Яннис Адетокумбо Никола Йокич Джейсон Тейтум Скут Хендерсон Амен Томпсон Осар Томпсон Баскетбол

ESPN провел опрос 15 представителей НБА (скауты, тренеры, менеджеры). Их попросили ответить на важные вопросы незадолго до старта нового сезона.

Большая часть опрошенных считают, что центровой «Денвера» Никола Йокич является лучшим игроком НБА и станет MVP сезона-23/24.

Лучший игрок НБА на данный момент

Никола Йокич, «Денвер», 13 голосов

Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 2 голоса

Кто станет MVP сезона?

Никола Йокич, «Денвер», 9 голосов

Яннис Адетокумбо, «Милуоки», 2 голоса

Джейсон Тейтум, «Бостон», 2 голоса

Девин Букер, «Финикс», 1 голос

Донован Митчелл, «Кливленд», 1 голос

Кто из новичков драфта-2023 будет лучшим по итогам пяти лет (не считая Виктора Вембаньямы)?

Скут Хендерсон, «Портленд», 11 голосов

Амен Томпсон, «Хьюстон», 3 голоса

Осар Томпсон, «Детройт», 1 голос

Кто победит на Востоке и на Западе, кто станет чемпионом НБА?

Восток:

«Бостон», 9 голосов

«Милуоки», 6 голосов

Запад:

«Денвер», 10 голосов

«Финикс», 3 голоса

«Голден Стэйт», 2 голоса

Чемпион НБА:

«Бостон», 6 голосов

«Денвер», 5 голосов

«Милуоки», 2 голоса

«Финикс», 2 голоса.

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий