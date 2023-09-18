Желько Обрадович: «Никола Йокич смотрел один из моих семинаров. Это многое говорит о нем»

Теги Денвер Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан НБА Адриатическая лига Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал о том, что 2-кратный MVP НБА Никола Йокич следит за его работой.

По словам Обрадовича, Йокич смотрел один из его семинаров для тренеров.

«Меня пленил его интерес. Мы случайно встретились в прошлом году, когда он готовился со сборной, а «Партизан» готовился к новому сезону. Я спросил его, как у него дела, мы немного поговорили. Он рассказал, что смотрел мой семинар в Опатии. Это был приятный сюрприз.

Это многое говорит о Йокиче. Вероятно, он также следит за семинарами других тренеров, не только за моими.

Он также следил за «Партизаном» во время сборов. Он давал мне советы. Речь шла об одной детали в нашей игре. Йокич выразил мнение, что у нас должен быть иной подход по этому вопросу. Я понял, что он имел в виду, и сразу же кое-что перестроил», – рассказал Обрадович.

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1 комментарий

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timson
посоветовал приезжать на матчи на лошадях
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