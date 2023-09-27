Эргин Атаман из «Пао» пригласил Георгиоса Барцокаса на ужин. Тренер «Олимпиакоса» согласился

Теги светская хроника Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Георгиос Барцокас Баскетбол

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман пригласил коллегу из «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса на ужин.

Тренер «Олимпиакоса» отреагировал.

«Я рад это слышать. Эргин любит хорошую жизнь. Я немного другой человек и редко выхожу из дома.

Но у меня нет никаких проблем с этим предложением. Я уважаю всех тренеров Евролиги. Каждый заслуживает того, чтобы быть на этом уровне. Титулы и карьера Атамана говорят сами за себя.

Я также хочу быть гостеприимным по отношению к моему турецкому коллеге, который приехал сюда, и показать ему, что греки – тоже люди с культурой и эмпатией, как и турки ведут себя по отношению к нам», – заявил Барцокас.

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1 комментарий

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Tim Timson
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