Новый главный тренер « » пригласил коллегу из «Олимпиакоса» на ужин.

Тренер « » отреагировал.

«Я рад это слышать. Эргин любит хорошую жизнь. Я немного другой человек и редко выхожу из дома.

Но у меня нет никаких проблем с этим предложением. Я уважаю всех тренеров . Каждый заслуживает того, чтобы быть на этом уровне. Титулы и карьера Атамана говорят сами за себя.

Я также хочу быть гостеприимным по отношению к моему турецкому коллеге, который приехал сюда, и показать ему, что греки – тоже люди с культурой и эмпатией, как и турки ведут себя по отношению к нам», – заявил Барцокас.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?