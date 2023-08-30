Эргин Атаман: «У «Олимпиакоса» больше не будет легкой жизни»

Новый главный тренер « » Эргин Атаман по просьбе журналистов сделал послание принципиальному сопернику « ».

«Испытываю огромное уважение к «Олимпиакосу». Очень уважаю моего друга тренера Барцокаса. Очень уважаю клуб «Олимпиакос», их руководство, всех. Мне известно, что между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» существует большая конкуренция, это принципиальные соперники.

Смысл послания таков: последние три года «Олимпиакос» доминировал в Греции, но теперь здесь , «Панатинаикос» усилился хорошими игроками, сильными игроками, так что у «Олимпиакоса» не будет легкой жизни», – заявил Атаман.

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – важнейший турнир в память о матери