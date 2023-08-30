Эргин Атаман: «У «Олимпиакоса» больше не будет легкой жизни»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман по просьбе журналистов сделал послание принципиальному сопернику «Олимпиакосу».

«Испытываю огромное уважение к «Олимпиакосу». Очень уважаю моего друга тренера Барцокаса. Очень уважаю клуб «Олимпиакос», их руководство, всех. Мне известно, что между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» существует большая конкуренция, это принципиальные соперники.

Смысл послания таков: последние три года «Олимпиакос» доминировал в Греции, но теперь здесь Эргин Атаман, «Панатинаикос» усилился хорошими игроками, сильными игроками, так что у «Олимпиакоса» не будет легкой жизни», – заявил Атаман.

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