Форвард « » Кевин Дюрэнт оценил чемпионские перспективы звездной команды.

По мнению Кевина, «Санз» столкнутся с жесткой критикой, если не смогут завоевать трофей.

«Мы должны побеждать в каждой игре, у меня всегда есть такое чувство. Чемпионство – это цель, неизменная цель. Посмотрим, что произойдет.

Очевидно, что если мы не выиграем титул, то на нас набросятся», – заявил .

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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