Кевин Дюрэнт: «Если «Санз» не выиграют титул, на нас набросятся»
Форвард «Финикс» Кевин Дюрэнт оценил чемпионские перспективы звездной команды.
По мнению Кевина, «Санз» столкнутся с жесткой критикой, если не смогут завоевать трофей.
«Мы должны побеждать в каждой игре, у меня всегда есть такое чувство. Чемпионство – это цель, неизменная цель. Посмотрим, что произойдет.
Очевидно, что если мы не выиграем титул, то на нас набросятся», – заявил Кевин Дюрэнт.
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