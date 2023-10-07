Кевин Дюрэнт: «Если «Санз» не выиграют титул, на нас набросятся»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикс» Кевин Дюрэнт оценил чемпионские перспективы звездной команды.

По мнению Кевина, «Санз» столкнутся с жесткой критикой, если не смогут завоевать трофей.

«Мы должны побеждать в каждой игре, у меня всегда есть такое чувство. Чемпионство – это цель, неизменная цель. Посмотрим, что произойдет.

Очевидно, что если мы не выиграем титул, то на нас набросятся», – заявил Кевин Дюрэнт.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гайка и болт
Ответ SergFed71
Баскетболом не интересуюсь, нопосмотрел плей-офф и финал олимпиады в Токио, вот этот парень Дюрант, какой же он техничный, из ничего момент конфетка. Щас за него топлю!!!
Кажется, КД русский язык освоил 😂
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blooooomka
Ой , а толку тебе эти набросы и критика. Зарубишься с каким фаном в твитере или в инсте и жизнь прекрасна. Иннокентий, он такой...
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
верю в солнышек😎
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergFed71
Баскетболом не интересуюсь, нопосмотрел плей-офф и финал олимпиады в Токио, вот этот парень Дюрант, какой же он техничный, из ничего момент конфетка. Щас за него топлю!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ гайка и болт
Кажется, КД русский язык освоил 😂
И завел аккаунт в ВК.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bear7904
Ну нет, разве они безоговорочные фавориты? Даже в их конференции воины, Иокич, Леброн.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий