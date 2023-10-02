Кевин Дюрэнт: «Я буду играть на Олимпиаде в следующем году»

Теги Финикс сборная США НБА Кевин Дюрэнт Париж-2024 Баскетбол

Тяжелый форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт четко обозначил свою позицию по поводу участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Насчет Олимпиады. Был бы тебе интересен вариант с участием, если пригласят?» – спросил журналист.

«Я буду играть на Олимпиаде в следующем году», – ответил Дюрэнт.

Ожидается, что команду будет собирать 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поникший Руй
Журналист рил спросил КД, если пригласят)
с таким же успехом Стефа и Леброна мог спросить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chris "Birdman" Andersen
Это заявка. В ФИБА баскет Дюрант имба уровня Кармело
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий