Кевин Дюрэнт: «Я буду играть на Олимпиаде в следующем году»
Тяжелый форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт четко обозначил свою позицию по поводу участия в Олимпиаде-2024 в Париже.
«Насчет Олимпиады. Был бы тебе интересен вариант с участием, если пригласят?» – спросил журналист.
«Я буду играть на Олимпиаде в следующем году», – ответил Дюрэнт.
Ожидается, что команду будет собирать 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс.
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