Кевин Дюрэнт: «Я буду играть на Олимпиаде в следующем году»

Тяжелый форвард « » четко обозначил свою позицию по поводу участия в Олимпиаде-2024 в .

«Насчет Олимпиады. Был бы тебе интересен вариант с участием, если пригласят?» – спросил журналист.

«Я буду играть на Олимпиаде в следующем году», – ответил Дюрэнт.

Ожидается, что команду будет собирать 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

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