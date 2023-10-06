Остин Ривз получит отдых и пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Остин Ривз не сыграет в первом предсезонном матче команды против «Голден Стэйт», сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера Дарвина Хэма.

Ривз получает небольшой отдых после выступления за сборную США на чемпионате мира-2023.

Во время двусторонней игры Ривз выходил в старте вместе с Д’Анджело Расселлом, Джарредом Вандербилтом, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» в ночь на воскресенье, в 03:30 по мск.

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1 комментарий

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Ivan Kuzmenyuk
Интересно кого поднимут? Кристи?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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