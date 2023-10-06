Остин Ривз получит отдых и пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Лейкерс» не сыграет в первом предсезонном матче команды против « », сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера .

Ривз получает небольшой отдых после выступления за сборную США на чемпионате мира-2023.

Во время двусторонней игры Ривз выходил в старте вместе с Д’Анджело Расселлом, Джарредом Вандербилтом, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

« » сыграют с «Уорриорз» в ночь на воскресенье, в 03:30 по мск.

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