Свингмен « » снова опроверг слухи о том, что у него романтические отношения с популярной певицей Тэйлор Свифт.

«Я очень простой человек, мне не нравится шумиха. Слушайте, она и правда потрясающая – ее музыка, то, как она сделала свою карьеру. У нее лучшие фанаты в мире. Но это не для меня. Я доволен тем, что у меня есть.

Я никогда не встречал ее, никогда не разговаривал с ней. Все эти слухи – полная чушь. Говорят, что нас видели в баре в Арканзасе. С ума сойти... Не было такого», – заявил Ривз.

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