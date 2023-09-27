Остин Ривз о Тэйлор Свифт: «Она потрясающая, но это не для меня»
Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз снова опроверг слухи о том, что у него романтические отношения с популярной певицей Тэйлор Свифт.
«Я очень простой человек, мне не нравится шумиха. Слушайте, она и правда потрясающая – ее музыка, то, как она сделала свою карьеру. У нее лучшие фанаты в мире. Но это не для меня. Я доволен тем, что у меня есть.
Я никогда не встречал ее, никогда не разговаривал с ней. Все эти слухи – полная чушь. Говорят, что нас видели в баре в Арканзасе. С ума сойти... Не было такого», – заявил Ривз.
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