Остин Ривз о Тэйлор Свифт: «Она потрясающая, но это не для меня»

Теги светская хроника Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз снова опроверг слухи о том, что у него романтические отношения с популярной певицей Тэйлор Свифт.

«Я очень простой человек, мне не нравится шумиха. Слушайте, она и правда потрясающая – ее музыка, то, как она сделала свою карьеру. У нее лучшие фанаты в мире. Но это не для меня. Я доволен тем, что у меня есть.

Я никогда не встречал ее, никогда не разговаривал с ней. Все эти слухи – полная чушь. Говорят, что нас видели в баре в Арканзасе. С ума сойти... Не было такого», – заявил Ривз.

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5 комментариев

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Илья Купол
на самом деле в арканзасском баре , вместе с Тейлор Свифт, был админ Кодеин Крейзи.
Консультировался на предмет невыдуманных высказываний и историй, о которых невозможно молчать
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Tim Timson
считай отказался от МВЗ)
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малюта скуратов
Остин Ривз чисто простой человек из народа, без этого искусственного лоска, почему-то хочется симпатизировать таким людям
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dbelenit
Тейлор Свифт же сейчас мутит с ам.футболистом Тревисом Келси. Даже с его мамой ходит болеть на трибуны. Так что ей не до Остина...
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Расс
Остин, ты уж определись, Тейлор Свифт или Вембаньяна
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