Макс Струс попросил сделать нарезку с клипами Бэма Адебайо для Эвана Мобли: «Думаю, у нас получится играть в связке»

Теги Кливленд Майами НБА Бэм Адебайо Макс Струс Эван Мобли Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Макс Струс сразу после перехода в команду попросил команду видеокоординаторов «Кавс» сделать для центрового Эвана Мобли нарезку моментов Бэма Адебайо с прошлого сезона.

«Эван – феноменальный пасующий и обладает отличным видением площадки, не говоря уже о том, что он уже является невероятным скорером. Я думаю, что у нас получится играть в связке. Не знаю, сколько времени это займет.

Но все эти тренировочные лагеря, предсезонные игры, первые две недели сезона – мы будем продолжать строить фундамент вместе и продолжать наигрывать эту «химию». Надеюсь, что к середине сезона она станет настолько сильна, насколько это возможно», – рассказал Струс.

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