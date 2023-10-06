Макс Струс попросил сделать нарезку с клипами Бэма Адебайо для Эвана Мобли: «Думаю, у нас получится играть в связке»

Атакующий защитник « » сразу после перехода в команду попросил команду видеокоординаторов «Кавс» сделать для центрового нарезку моментов с прошлого сезона.

«Эван – феноменальный пасующий и обладает отличным видением площадки, не говоря уже о том, что он уже является невероятным скорером. Я думаю, что у нас получится играть в связке. Не знаю, сколько времени это займет.

Но все эти тренировочные лагеря, предсезонные игры, первые две недели сезона – мы будем продолжать строить фундамент вместе и продолжать наигрывать эту «химию». Надеюсь, что к середине сезона она станет настолько сильна, насколько это возможно», – рассказал Струс.

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