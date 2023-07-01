Макс Струс перейдет в «Кавальерс» по схеме «сайн-энд-трейд». «Сперс» получат Джеди Османа и Ламара Стивенса
Свободный агент Макс Струс (27 лет, 196 см) договорился о подписании контракта на 4 года и 63 млн долларов и переходе в «Кливленд» по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В результате трехсторонней сделки «Майами» получит драфт-пик второго раунда, «Сан-Антонио» приобретет форвардов Джеди Османа (28 лет, 201 см) и Ламара Стивенса (25 лет, 198 см), а также пик второго раунда.
В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
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