Макс Струс перейдет в «Кавальерс» по схеме «сайн-энд-трейд». «Сперс» получат Джеди Османа и Ламара Стивенса

Свободный агент (27 лет, 196 см) договорился о подписании контракта на 4 года и 63 млн долларов и переходе в « » по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В результате трехсторонней сделки « » получит драфт-пик второго раунда, « » приобретет форвардов (28 лет, 201 см) и Ламара Стивенса (25 лет, 198 см), а также пик второго раунда.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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