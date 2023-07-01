Макс Струс перейдет в «Кавальерс» по схеме «сайн-энд-трейд». «Сперс» получат Джеди Османа и Ламара Стивенса

Теги переходы Кливленд Майами Сан-Антонио НБА Джеди Осман Макс Струс Ламар Стивенс Баскетбол

Свободный агент Макс Струс (27 лет, 196 см) договорился о подписании контракта на 4 года и 63 млн долларов и переходе в «Кливленд» по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В результате трехсторонней сделки «Майами» получит драфт-пик второго раунда, «Сан-Антонио» приобретет форвардов Джеди Османа (28 лет, 201 см) и Ламара Стивенса (25 лет, 198 см), а также пик второго раунда.

В 82 матчах прошедшего сезона Струс набирал в среднем 11,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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5 комментариев

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Daishi
Ща Попс над Стивенсом поработает в своей лаборатории и опять какого-нибудь чуду-юду склепает.)
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Денис Чиканов
Ответ Archer_Great
Чет не понял, зачем Хит заморочились с СЭТом? Ради пика второго раунда? СЭТ же, если не ошибаюсь, включает жесткий потолок - а это еще одна проблема на голову. В общем, не въезжаю я в этот финт маленько)
Пик второго раунда, который, видимо, пригодился для сбагривания контракта Оладипо Оклахоме.
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ivan petrov
Чё-та Ламар Стивенс на баскетбалл-референс усох: по студентам 203, а в НБА 198.
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Archer_Great
Чет не понял, зачем Хит заморочились с СЭТом? Ради пика второго раунда? СЭТ же, если не ошибаюсь, включает жесткий потолок - а это еще одна проблема на голову. В общем, не въезжаю я в этот финт маленько)
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Rakoth
Ответ Archer_Great
Чет не понял, зачем Хит заморочились с СЭТом? Ради пика второго раунда? СЭТ же, если не ошибаюсь, включает жесткий потолок - а это еще одна проблема на голову. В общем, не въезжаю я в этот финт маленько)
СЭТ жесткий потолок Кливленду включит, а не Хит иил Шпорам
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