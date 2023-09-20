Шэмс Чарания: «Если «Майами» упустит Лилларда, это будет тяжелым ударом, к которому они не готовились»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, как неудача с обменом Дэмиана Лилларда может повлиять на «Хит» в предстоящем сезоне.
«Если «Майами» упустит Дэмиана Лилларда, это будет тяжелым ударом, к которому они не готовились.
Гэйб Винсент ушел свободным агентом. Макс Струс ушел свободным агентом. А «Хит» все лето строили планы на то, чтобы заполучить Лилларда», – сказал Чарания в эфире The Rally.
Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что фронт-офис флоридской команды не намерен расставаться со всеми своими активами для подписания Лилларда.
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