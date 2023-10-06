Игнас Браздейкис не поможет «Олимпиакосу» в матче против «Пао»
Легкий форвард «Олимпиакоса» Игнас Браздейкис не поможет своей команде в дерби в рамках Евролиги против «Панатинаикоса».
Литовец восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате мира-2023.
Встречу также пропустит центровой команды Мустафа Фалль.
Матч начнется через час, в 21:15 по московскому времени.
Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве
Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто
Комментарии