Игнас Браздейкис не поможет «Олимпиакосу» в матче против «Пао»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Мустафа Фалль Игнас Браздейкис Баскетбол

Легкий форвард «Олимпиакоса» Игнас Браздейкис не поможет своей команде в дерби в рамках Евролиги против «Панатинаикоса».

Литовец восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате мира-2023.

Встречу также пропустит центровой команды Мустафа Фалль.

Матч начнется через час, в 21:15 по московскому времени.

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