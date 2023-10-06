Игнас Браздейкис не поможет «Олимпиакосу» в матче против «Пао»

Легкий форвард « » не поможет своей команде в дерби в рамках против « ».

Литовец восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате мира-2023.

Встречу также пропустит центровой команды .

Матч начнется через час, в 21:15 по московскому времени.

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