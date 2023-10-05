Мустафа Фалль не поможет «Олимпиакосу» в матче против «Панатинаикоса» из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Мустафа Фалль Игнас Браздейкис Баскетбол

Центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль пропустит завтрашний матч против «Панатинаикоса» в рамках первого тура Евролиги. Французский бигмен восстанавливается после травмы внутренней боковой связки колена и тренируется по индивидуальной программе.

Участие новобранца «Олимпиакоса» Игнаса Браздейкиса в предстоящем матче остается под вопросом. Литовский форвард принял участие в трех тренировках греческой команды, но не полностью восстановился от травмы.

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