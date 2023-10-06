Джарен Джексон-младший хочет лучше играть на подборе: «Это у меня на уме»

Тяжелый форвард « » рассказал, над каким аспектом игры ему стоит усиленно работать.

«Игра на подборе – должно быть основной элемент, о котором я постоянно думаю. ... Это у меня на уме.

Всегда размышляю о том, в чем могу стать лучше. У меня так много разных обязанностей на площадке. Но именно игра на отскоке очень важна для нашей команды», – сказал Джексон-младший.

Средние показатели бигмэна на ЧМ-2023 составили 8,1 очка, 2,9 подбора и 0,9 блок-шота.

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