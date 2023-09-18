Джарен Джексон может получить контракт на 318 млн долларов, если в новом сезоне снова станет «Мистером замком»

Теги Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон был признан лучшим по игре в защите в сезоне-22/23.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс подсчитал, что Джексон будет претендовать на 5-летний контракт на 318 миллионов долларов, если в новом сезоне НБА снова станет «Мистером замком».

В минувшем чемпионате Джексон набирал 18,6 очка, 8,6 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за игру.

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9 комментариев

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fhneh
Этому максималку точно не дадут. Можно сравнить его с Ибакой времен ранних Тандер. Важнейший, ключевой игрок. Но ни в коем разе не максимального контракта
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armageddon123456
После этого контракт Дэвиса кажется все адекватнее и адекватнее
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Сергей Пузанков
А матча звезд разве будет недостаточно? Мистера замка, кажется, второй раз сложнее будет получить
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Сергей Пузанков
Ответ fhneh
Этому максималку точно не дадут. Можно сравнить его с Ибакой времен ранних Тандер. Важнейший, ключевой игрок. Но ни в коем разе не максимального контракта
Как-то не очень в пользу Ибаки сравнение. Джексону всего 23, он уже сгонял на МВЗ, уже получил лучшего замка (пусть и левого), процент использования (как показатель "звёздности") и очки за игру больше чем у Ибаки были когда-либо. Если отыграет сезон не хуже чем прошлый будет точно претендовать на максималку.
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rembrandao
Ответ fhneh
Этому максималку точно не дадут. Можно сравнить его с Ибакой времен ранних Тандер. Важнейший, ключевой игрок. Но ни в коем разе не максимального контракта
Я бы сказал, Ибаку времен поздних Тандер. Когда он уже научился бросать трехи, но еще не разучился защищаться.
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