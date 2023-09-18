Джарен Джексон может получить контракт на 318 млн долларов, если в новом сезоне снова станет «Мистером замком»

Форвард « » был признан лучшим по игре в защите в сезоне-22/23.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс подсчитал, что Джексон будет претендовать на 5-летний контракт на 318 миллионов долларов, если в новом сезоне снова станет «Мистером замком».

В минувшем чемпионате Джексон набирал 18,6 очка, 8,6 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за игру.

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