Джарен Джексон-младший выпустил дебютный клип на песню «Cucamonga»

Теги НБА видео Джарен Джексон-младший Баскетбол

Лучший оборонительный игрок НБА-2023 Джарен Джексон-младщий опубликовал дебютный клип на трек «Cucamonga (feat. Daicia)».

Баскетболист выступает под сценическим псевдонимом Trip J. За сутки видео набрало чуть более 1 500 просмотров.

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