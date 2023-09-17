Джарен Джексон-младший выпустил дебютный клип на песню «Cucamonga»
Лучший оборонительный игрок НБА-2023 Джарен Джексон-младщий опубликовал дебютный клип на трек «Cucamonga (feat. Daicia)».
Баскетболист выступает под сценическим псевдонимом Trip J. За сутки видео набрало чуть более 1 500 просмотров.
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