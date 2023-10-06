Име Удока: «Я никогда не говорил «мне не нужен Харден». Это вопрос совместимости»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Джеймс Харден Фред Ванвлит Джейлен Грин Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока прокомментировал мнение о том, что после назначения в техасскую команду он выступил против приобретения клубом звездного Джеймса Хардена.

Считалось, что «Рокетс» заинтересованы в возвращении Хардена, но в итоге клуб подписал Фреда Ванвлита.

«Не имею ничего против Хардена. Просто Фред лучше нам подходит.

Я работал с Джеймсом в «Бруклине». Это один из умнейших игроков, которых я встречал. Я никогда не говорил «мне не нужен Харден». Это вопрос совместимости: «Давайте посмотрим на более подходящие нам варианты». Если мы хотим, чтобы Джейлен Грин и другие молодые ребята прогрессировали, им нужен мяч. Так что я никогда не говорил, что против Хардена в команде. Это вопрос совместимости», – сказал Удока.

Перемен! «Хьюстон»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
simakovak
Ну в общем получается, что говорил.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleksandre
Но здесь он точно прав
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий