Главный тренер « » прокомментировал мнение о том, что после назначения в техасскую команду он выступил против приобретения клубом звездного .

Считалось, что «Рокетс» заинтересованы в возвращении Хардена, но в итоге клуб подписал .

«Не имею ничего против Хардена. Просто Фред лучше нам подходит.

Я работал с Джеймсом в «Бруклине». Это один из умнейших игроков, которых я встречал. Я никогда не говорил «мне не нужен Харден». Это вопрос совместимости: «Давайте посмотрим на более подходящие нам варианты». Если мы хотим, чтобы и другие молодые ребята прогрессировали, им нужен мяч. Так что я никогда не говорил, что против Хардена в команде. Это вопрос совместимости», – сказал Удока.

Перемен! «Хьюстон»